مباشر كرة سلة نصف نهائي المرتبط – الأهلي (30)-(40) الزمالك

يقدم لكم FiGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة المرتبط.

وكان الأهلي فاز في الفريق الأول للرجال على الزمالك في المباراة الأولى.

بينما فاز الزمالك على الأهلي في مباراتي الشباب.

وبذلك في حالة فوز الزمالك على الأهلي في المباراة الحالية بأكثر من فارق نقطة، سيتأهل إلى نهائي دوري المرتبط.

أما الأهلي يحتاج للفوز بأي نتيجة لحسم التأهل.

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نهاية الربع الثالث بتقدم الزمالك 40-30

نهاية الربع الثاني 27-19 للزمالك

19-23 للزمالك

17-12 للزمالك

نهاية الربع الأول بتقدم الزمالك 10-8

9-8 للزمالك

انطلاق المباراة