مباشر دوري المحترفين - بلدية المحلة (2)-(0) طنطا.. جوووووول الثاني

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 14:29

كتب : FilGoal

بلدية المحلة ضد المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلدية المحلة وطنطا في الجولة الـ13 من دوري المحترفين، والمقامة على ملعب بلدية المحلة.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ15 رصيد 12 نقطة، فيما يتساوى معه طنطا في النقاط ولكن يسبقه بمركز وحيد.

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ق 56.. جووووول الهدف الثاني لبلدية المحلة عن طريق محمد خالد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بلدية المحلة بهدف نظيف.

ق 10.. جووووول الهدف الأول لـ بلدية المحلة عن طريق قائد الفريق أحمد الشامي بعد انفراده بحارس طنطا ليضعها في الشباك بعد مرورها بين قدمي الحارس.

بداية المباراة

بلدية المحلة طنطا دوري المحترفين
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