مباشر دربي مانشستر – سيتي (0)-(0) يونايتد.. أماد يهدر ولكن تسلل

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 18:08

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 26: أماد ديالو يهدر فرصة الأول

ق 14: نزول كوبي ماينو بدلا من ماونت

ق 12: سقوط ماسون ماونت وتبديل اضطراري

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي مانشستر ستيي
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