مباشر دربي مانشستر – سيتي (0)-(0) يونايتد.. أماد يهدر ولكن تسلل
الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 18:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.
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ق 26: أماد ديالو يهدر فرصة الأول
ق 14: نزول كوبي ماينو بدلا من ماونت
ق 12: سقوط ماسون ماونت وتبديل اضطراري
انطلاق المباراة
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