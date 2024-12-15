مباشر دربي مانشستر – سيتي (0)-(0) يونايتد.. أماد يهدر ولكن تسلل

تشكيل دربي مانشستر – ثلاثي دفاعي لـ سيتي مقابل خماسي من أموريم مع يونايتد

ذا أثليتك: كونيا يواجه عقوبة الإيقاف بسبب أحداث لقاء إبسويتش

إندبندنت: مانشستر سيتي يفكر في ضم بوجبا ولكن

تيليجراف: إقالة جاري أونيل من تدريب ولفرهامبتون

أرتيتا: لم نستقبل أي فرصة.. وكنا نستحق الفوز على إيفرتون

سلوت: أعتقد أن روبرتسون كان مصابا قبل طرده.. ولاعب فولام يستحق البطاقة الثانية

قائد فولام: صلاح تفوق علي في الشوط الأول لكني كنت أفضل بقية المباراة

بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يكسر عقدة وولفرهامبتون بفوز درامي