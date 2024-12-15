مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) المصري.. جاد يتألق للمرة الثالثة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات للكونفدرالية.

ويحل المصري ضيفا على الزمالك في استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتصدر الفريقان ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوز وتعادل لكلاهما.

وانتصر بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 3-0 على إنييمبا النيجيري ليزاحم الفريقان بنفس رصيد النقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

--

ق 20: جاد يواصل التألق ويتصدى لتسديدة شلبي

ق 19: تسديدة من زيزو يتصدى لها جاد ويتابعها الجزيري بمراوغة الحارس وتسديدة ارتطمت بالقائم

ق 13: بطاقة صفراء لمحمد مخلوف بعد شد زيزو من قميصه في منتصف الملعب.

ق 9: سلسلة من التمريرات تصل لنبيل عماد الذي أطلق تصويبة قوية أبعدها جاد لركنية.

ق 7: تمريرة من السعيد لزيزو وتمريرة للسعيد من جديد الذي سدد من داخل منطقة الجزاء لكن جاد يتألق ويحولها لركنية.

ق 4: مصطفى شلبي يمنع فرصة خطيرة للزمالك بعدما ارتطمت الكرة به أمام المرمى وهو متسللا

بداية اللقاء