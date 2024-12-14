مباشر الدوري الإسباني - رايو فايكانو (3)-(3) ريال مدريد.. جوووووول تعادل جديد

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة رايو فايكانو ضد ريال مدريد.

لمتابعة المباراة من هنا

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ق 64 جوووول إيسي بالازون يسجل التعادل لفايكانو

ق 63 فينيسيوس جونيور بدلا من براهيم دياز

ق 56 جوووول اكتملت عودة مدريد بهدف رودريجو بعد تمريرة من أردا جولر

استراحة

ق 45 جووووول بيلينجهام يسجل التعادل برأسية

ق 39 جوووول فالفيردي يقلص الفارق بتسديدة صاروخية

ق 36 جوووووول عبدول مؤمن سليمان يسجل الهدف الثاني برأسية

ق 4: جووووووووول أوناي لوبيز من صناعة خورخي دي فروتوس

بداية المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني رايو فايكانو
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