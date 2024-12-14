مباشر الدوري الإسباني - رايو فايكانو (3)-(3) ريال مدريد.. جوووووول تعادل جديد

كأس إنتركونتيننتال - موعد النهائي بين ريال مدريد وباتشوكا.. والقنوات الناقلة

أرتيتا: لم نستقبل أي فرصة.. وكنا نستحق الفوز على إيفرتون

سلوت: أعتقد أن روبرتسون كان مصابا قبل طرده.. ولاعب فولام يستحق البطاقة الثانية

تشكيل ريال مدريد - دياز يعوض مبابي.. وفينيسيوس على مقاعد البدلاء ضد رايو

قائد فولام: صلاح تفوق علي في الشوط الأول لكني كنت أفضل بقية المباراة

بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يكسر عقدة وولفرهامبتون بفوز درامي

فان دايك: الحكم كان متوترا.. وعدنا في النتيجة بطريقة رائعة ضد فولام

ماينز يسقط بايرن ميونيخ في فخ الخسارة الأولى بـ الدوري الألماني