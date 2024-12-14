مباشر أبطال إفريقيا - الترجي (2)-(0) بيراميدز.. كوناتي يهدر

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 20:56

كتب : FilGoal

بيراميدز - بتروجت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الترجي ضد بيراميدز.

لمتابعة المباراة من هنا

----------------------------------

ق 75: كوناتي لاعب الترجي يهدر فرصة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+3: هدف إلياس موكوانا بعد ارتداد الكرة له داخل منطقة الجزاء.

ق 36: هدف من يوسف البلايلي بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب حتى سدد من داخل منطقة الجزاء بقوة.

ق 28: إصابة روجر أهولو لاعب الترجي بعد اصطدام هوائي أدى إلى خروجه.

بداية المباراة

بيراميدز
نرشح لكم
تشكيل الترجي - يوسف البلايلي يقود الهجوم ضد بيراميدز مجموعة الأهلي - لصالح الأحمر في غيابه.. أورلاندو يتعادل مع ستاد أبيدجان تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي وماييلي أساسيان في مواجهة الترجي مؤتمر العراقي: درسنا الزمالك جيدا ونسعى للفوز بكل مبارياتنا مؤتمر علي ماهر: ثقتي كبيرة في لاعبي المصري.. وندرك تماما مدى صعوبة لقاء الزمالك معلول: لن أتحدث بالفرنسية بعد عدم احترام كاف للغتنا في السنغال عمر جابر: هذا رد فعل الزمالك على الأحداث المحيطة بالفريق مؤتمر أحمد مجدي: نتائج الزمالك أمام المصري لم تكن الأفضل ولكن
أخر الأخبار
كولر: لم نحتفل مبكرا أمام باتشوكا.. والتوتر سبب إهدار ركلات الترجيح 24 ثاتيه | كأس العالم للأندية
كاد يضاعفها.. مكافآت الأهلي المالية من كأس إنتركونتيننتال 9 دقيقة | الكرة المصرية
أرتيتا: لم نستقبل أي فرصة.. وكنا نستحق الفوز على إيفرتون 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس إنتركونتيننتال - الأهلي يهدر فرصة التأهل للنهائي بالخسارة بركلات الترجيح ضد باتشوكا 37 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر الدوري الإسباني - رايو فايكانو (2)-(1) ريال مدريد.. جوووول تقليص الفارق 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال إفريقيا - الترجي (2)-(0) بيراميدز.. كوناتي يهدر ساعة | الكرة الإفريقية
سلوت: أعتقد أن روبرتسون كان مصابا قبل طرده.. ولاعب فولام يستحق البطاقة الثانية ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الحسم إيابا.. الأهلي يقلب تأخره لفوز على الزمالك في دوري المرتبط 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 4 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية