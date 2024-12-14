مباشر أبطال إفريقيا - الترجي (2)-(0) بيراميدز.. كوناتي يهدر
السبت، 14 ديسمبر 2024 - 20:56
كتب : FilGoal
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ق 75: كوناتي لاعب الترجي يهدر فرصة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+3: هدف إلياس موكوانا بعد ارتداد الكرة له داخل منطقة الجزاء.
ق 36: هدف من يوسف البلايلي بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب حتى سدد من داخل منطقة الجزاء بقوة.
ق 28: إصابة روجر أهولو لاعب الترجي بعد اصطدام هوائي أدى إلى خروجه.
بداية المباراة
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