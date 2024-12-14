انتهت أبطال إفريقيا - الترجي (2)-(0) بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الترجي ضد بيراميدز.

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انتهت

ق 75: كوناتي لاعب الترجي يهدر فرصة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+3: هدف إلياس موكوانا بعد ارتداد الكرة له داخل منطقة الجزاء.

ق 36: هدف من يوسف البلايلي بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب حتى سدد من داخل منطقة الجزاء بقوة.

ق 28: إصابة روجر أهولو لاعب الترجي بعد اصطدام هوائي أدى إلى خروجه.

بداية المباراة