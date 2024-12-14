مباشر إنتركونتينينتال – الأهلي (0)-(0) باتشوكا.. الشناوي يتصدى أمام إدريسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي في كأس القارات للأندية إنتركونتينينتال التي تقام في ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

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ق 84: أخطر هجمة من إدريسي

ق 78: نزول كهربا بدلا من وسام

ق 70: نزول أفشة بدلا من الشحات

ق 60: تسديدة من عطية الله

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: مشادة بين اللاعبين

ق 43: إصابة جديدة في الأهلي لطاهر

ق 39: إمام عاشور يتسبب في إنذار ثاني للاعبي باتشوكا

ق 37: ماذا أهدرت يا طاهر

ق 36: سقوط أكرم توفيق

ق 33: إصابة قوية لـ إمام عاشور

ق 25: تسديدة قوية من إدريسي على مرمى الشناوي

ق 12: تسديدة قوية من طاهر والحارس يبعدها

ق 4: سقوط عمر كمال مصابا

انطلاق المباراة