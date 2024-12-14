مباشر إنتركونتينينتال – الأهلي (0)-(0) باتشوكا.. الشناوي يتصدى أمام إدريسي
السبت، 14 ديسمبر 2024 - 18:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي في كأس القارات للأندية إنتركونتينينتال التي تقام في ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.
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ق 84: أخطر هجمة من إدريسي
ق 78: نزول كهربا بدلا من وسام
ق 70: نزول أفشة بدلا من الشحات
ق 60: تسديدة من عطية الله
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: مشادة بين اللاعبين
ق 43: إصابة جديدة في الأهلي لطاهر
ق 39: إمام عاشور يتسبب في إنذار ثاني للاعبي باتشوكا
شوف |
فرصة الهدف الأول تضيع من طاهر محمد .. وانفعال من كولر مدرب #الأهلي المصري #الأهلي_باتشوكا#كأس_القارات_للأندية #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/t8tQlquKgh— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 14, 2024
ق 37: ماذا أهدرت يا طاهر
ق 36: سقوط أكرم توفيق
ق 33: إصابة قوية لـ إمام عاشور
ق 25: تسديدة قوية من إدريسي على مرمى الشناوي
ق 12: تسديدة قوية من طاهر والحارس يبعدها
ق 4: سقوط عمر كمال مصابا
انطلاق المباراة