مباشر سلة - الزمالك (22)-(18) الأهلي.. نصف نهائي دوري المرتبط

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 17:38

كتب : FilGoal

مصطفى كيجو - أحمد إسماعيل - الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد الأهلي في نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

وتقام منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك بينما يواجه الاتحاد فريق سبورتنج.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نصف النهائي بطولة إفريقيا كرة سلة - طريق سيدات الأهلي من ربع النهائي للقب إفريقيا.. وسبورتنج بالمراكز التدريبية كرة سلة - الكشف عن تفاصيل الحضور الجماهيري بدوري المرتبط.. وأسعار التذاكر كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. سيدات الأهلي تتأهلن إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا

وسيلتقي الفريقان مجددا على نفس الصالة يوم الإثنين المقبل لحسم التأهل للنهائي الذي سيقام في القاهرة.

وفاز الأهلي في مباراة الشباب بنتيجة 73-47، في انتظار نتيجة مباراة الفريق الأول اليوم.

المباراة مذاعة عبر أون تايم سبورتس 1.

شاهد من هنـــــــــــــــــــــــــــا

--

نهاية الربع الأول.. 22-18 للزمالك

بداية اللقاء.

الأهلي كرة سلة الزمالك كرة سلة كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نصف النهائي بطولة إفريقيا خدمة في الجول - الأهلي ضد الزمالك.. تذكرتي تطرح تذاكر دوري مرتبط السلة كرة سلة - طريق سيدات الأهلي من ربع النهائي للقب إفريقيا.. وسبورتنج بالمراكز التدريبية كرة سلة - الكشف عن تفاصيل الحضور الجماهيري بدوري المرتبط.. وأسعار التذاكر كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. سيدات الأهلي تتأهلن إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا دوري NBA – ميامي هيت منفتح لرحيل جيمي باتلر دوري NBA – ميامي يهزم كليفلاند.. وجولدن ستيت يستعيد الانتصارات أمام مينيسوتا دوري NBA - تألق يوكيتش لا يكفي لفوز دنفر.. وممفيس يهزم بوسطن
أخر الأخبار
مباشر إنتركونتينينتال – الأهلي (0)-(0) باتشوكا.. انطلاق المباراة 33 دقيقة | كأس العالم للأندية
الأعلى في الدوريات الكبرى.. صلاح يساهم في الهدف رقم 22 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
معلول: لن أتحدث بالفرنسية بعد عدم احترام كاف للغتنا في السنغال 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس إنتركونتينينتال - تشكيل باتشوكا.. تغيير وحيد في الدفاع ضد الأهلي ساعة | كأس العالم للأندية
عمر جابر: هذا رد فعل الزمالك على الأحداث المحيطة بالفريق ساعة | الكرة المصرية
كأس إنتركونتينينتال – تشكيل الأهلي.. كولر يدفع بالأسماء المعتادة أمام باتشوكا ساعة | كأس العالم للأندية
مؤتمر فليك: رد فعلي ضد بيتيس ليس مبالغة.. وعلى الحكام اتخاذ نفس القرارات لكل الفرق ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أحمد مجدي: نتائج الزمالك أمام المصري لم تكن الأفضل ولكن ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة