مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) إيفرتون.. الشوط الثاني
السبت، 14 ديسمبر 2024 - 16:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد إيفرتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.
فيما يحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة من 14 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
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نهاية الشوط الأول
ق 12: تسديدة أرضية قوية من أوديجارد تمر بجوار القائم
بداية اللقاء
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