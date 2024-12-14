مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) إيفرتون.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد إيفرتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

فيما يحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة من 14 مباراة.

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نهاية الشوط الأول

ق 12: تسديدة أرضية قوية من أوديجارد تمر بجوار القائم

بداية اللقاء