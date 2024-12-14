مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(2) فولام.. جووووووول جوتا

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 16:49

كتب : FilGoal

ليفربول - كودي جاكبو

يقدم لكم filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول أمام فولام ضمن الجولة 16بالدوري الإنجليزي.

ويعتمد أرني سلوت مدرب ليفربول على الثلاثي محمد صلاح ولويس دياز وكودي جاكبو في قيادة هجوم فريقه أمام فولام.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، فيما يحتل ضيفه فولام المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

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لمتابعة مباراة ليفربول ضد فولام دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق 86: جوووووووووول ديوجو جوتا بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 76: جوووووووووول مونيز بطريقة رائعة بالكعب.

ق 71: محمد صلاح يسدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة علت المرمى.

ق 66: تسديدة خطيرة من صلاح ترتطم في الشباك الخارجية من المرمى.

ق 47: جووووووول رأسية من جاكبو بعد عرضية من صلاح.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فولام بهدف دون رد

ق 17: طرد روبيرتسون

ق 11: جووووول أندرياس والأول

ق2 توقف اللعب بسبب إصابة أندرو روبرتسون مدافع ليفربول بعد تدخل قوي من عيسى ديوب لاعب فولام.

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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