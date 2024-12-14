مواعيد مباريات السبت 14ديسمبر - الأهلي يواجه باتشوكا.. وبيراميدز أمام الترجي وليفربول وريال مدريد

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 10:41

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا - هدف حسين الشحات

يشهد اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم filgoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 14 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

ويلعب الأهلي أمام باتشوكا على كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وفي دوري أبطال إفريقيا سيضرب يبراميدز موعدا مع الترجي التونسي في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفي الدوري الإنجليزي يلعب ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح أمام فولام ضمن الجولة 15.

فيما يحل أرسنال ضيفا على إيفرتون، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وفي الدوري الإسباني يحل ريال مدريد ضيفا على رايو فايكانو.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق علي سعيد الكعبي.

كما ستذاع على قناة الكأس 5 بتعليق خليل البلوشي.. ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

دوري أبطال إفريقيا

الترجي × بيراميدز.. في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 7.

استاد أبيدجان × أورلاندو بايرتس.. في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 7.

الدوري الإنجليزي

ليفربول × فولام.. في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أرسنال × إيفرتون.. في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 1.

الدوري الإسباني

رايو فايكانو × ريال مدريد.. في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

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