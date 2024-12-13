نجم الأهلي: توقعت مواجهة ميسي.. ونحلم بالحصول على كأس العالم للأندية

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 14:05

كتب : FilGoal

الأهلي ضد العين

يثق حسين الشحات نجم الأهلي في وصول فريقه إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للأندية 2025 رغم صعوبة المهمة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى بدور المجموعات.

وتضم المجموعة الأولى كل من: الأهلي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

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وقال حسين الشحات عبر موقع فيفا: "متحمس جدًا للعب في كأس العالم للأندية 2025، إنه حدث استثنائي يحدث للمرة الأولى، لذلك أنا متحمس لخوض هكذا بطولة كبرى خصوصًا أننا سنلعب المباراة الافتتاحية".

وأضاف "كنت متوقع أننا سنواجه ليونيل ميسي، لكن لم أتوقع أنه سيحدث في المباراة الافتتاحية، لذلك أنا سعيد جدًا بحدوث ذلك، وأعتقد أن إنتر ميامي سيضيف المزيد من النجوم لتشكيلته قبل البطولة. خوض المباراة الافتتاحية التي سيشاهدها العالم أجمع، إنه حدث كبير جدًا، وتاريخي، وآمل أن نصل لأبعد مدى في البطولة.

وستجمع المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي بطل وإفريقيا وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وواصل "نحلم بالوصول لنهائي كأس العالم 2025 لكن ما أعد به أننا سنبذل قصارى جهدنا وسنحاول الوصول لأبعد مدى في البطولة. أنا أثق بلاعبي الأهلي، فسبق وأن قدمنا مباريات جيدة ضد بايرن ميونخ وريال مدريد، لذلك نحن مستعدون لمواجهة جميع الأندية، وسنحاول الفوز في كل مباراة".

وأتم "لا يوجد مجموعة سهلة في كأس العالم للأندية، لأنك تواجه 31 ناديًا بطلًا. بالميراس سبق أن واجهناه، هو فريق قوي وصعب، بينما بورتو من الفرق الكبرى وشاهدنا كيف تألق قبل 3 أعوام في دوري أبطال أوروبا 2020/2021، أما إنتر ميامي؛ فيملك ميسي، والعديد من النجوم الرائعين، لذلك جميعهم منافسين أقوياء، نأمل بتخطي دور المجموعات".

ويلعب الأهلي أمام إنتر ميامي يوم 15 يونيو 2025 على ملعب هارد روك.

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)

تاريخ مواجهات الأهلي مع فرق مجموعته

هذه هي المباراة الأولى على الإطلاق بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي الذي تأسس عام 2018، ويضم في صفوفه نجوم بحجم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ويدربه حاليا خافيير ماسكيرانو نجم الأرجنتين السابق.

كذلك هي المواجهة الأولى بين الأهلي وبورتو البرتغالي.

بالميراس البرازيلي هو الوحيد الذي يملك تاريخا مشتركا مع الأهلي، صنع في عامين متتاليين في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم، في نسختي 2021 و2022.

المباراة الأولى كانت مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2021 في قطر، وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في المباراة.

أما المواجهة الثانية فوقعت في نصف نهائي 2022 في الإمارات، حيث فاز بالميراس بهدفين دون رد، وحصد الأهلي البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعدها بالفوز على الهلال السعودي.

الأهلي كأس العالم للأندية
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