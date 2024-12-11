استراحة أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(0) موناكو.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 22:00
كتب : FilGoal
يستضيف أرسنال فريق موناكو ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.
ويحتل أرسنال المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط بينما موناكو بنفس الرصيد لكن في المركز الثالث عشر.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية الشوط الأول
ق34 جووووول ساكا يتقدم لأرسنال
ق25 هدف محقق يضيع من جيسوس
انطلاق المباراة
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