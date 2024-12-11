مباشر كأس إنتركونتيننتال - بوتافوجو (0)-(2) باتشوكا.. جووووول ديوسا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 18:51

كتب : FilGoal

باتشوكا

يلعب بوتافوجو البرازيلي أمام باتشوكا المسكيكي في دربي الأمريكيتين ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الأهلي المصري في كأس التحدي يوم السبت.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق66 جووووول نيلسون ديوسا بعد دقيقتين من المشاركة

ق50 جووووووول الإدريسي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق7 تسديدة قوية من مونتيل لكن بجوار القائم الأيمن لمرمى بوتافوجو

انطلاق المباراة

كأس إنتركونتيننتال بوتافوجو باتشوكا
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