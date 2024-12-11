مباشر مونديال الأندية كرة طائرة - الأهلي (4) 1-1 (5) سيرجان.. بداية مثيرة للشوط الثالث
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 14:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الأهلي ضد سيرجان الإيراني في الجولة الثانية من دور كأس العالم للأندية للكرة الطائرة.
الأهلي فاز بالمباراة الأولى على برايا البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
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بداية الشوط الثالث بشكل كثير والنتيجة الحالية 5-4 لسيرجان.
سيرجان يحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-15 لتتعادل النتيجة 1-1.
سيرجان يقل النتيجة ويتقدم 13-7 بعد 7 نقاط متتالية.
تقدم أحمر بالشوط الثاني والنتيجة الحالية 7-5
الأهلي يفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-19.
الأهلي يقترب من حسم الشوط الأول والنتيجة الحالية 18-14
تقدم الأهلي بنتيجة 12-9.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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