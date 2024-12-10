انتهت مونديال الأندية كرة طائرة - الأهلي 3-1 برايا البرازيلي.. انتصار تاريخي
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 21:53
كتب : محمد سمير
يستهل فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة برايا البرازيلي.
وتقام البطولة في البرازيل ويشارك الأهلي للمرة الرابعة تاريخيا والأولى منذ 2015.
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الأهلي يحقق انتصار تاريخي بالفوز 27-25 في الشوط الرابع
الأهلي يتقدم 20-19
التعادل 13-13
تقدم برايا البرازيلي 1-5
الشوط الرابع
الأهلي يفوز بنتيجة 25-21
تقدم الأهلي 16-8
الشوط الثالث
برايا يحسم الشوط الثاني 23-25 والتعادل 1-1 في الأشواط
تقدم برايا 23-21
19-19
التعادل 17-17
تقدم الأهلي 12-11
التعادل 6-6
الشوط الثاني
الأهلي يحسم الشوط الأول بنتيجة 25-23
تقدم الأهلي 22-20
تقدم الأهلي 21-19
تعادل مستمر 16-16
التعادل من جديد 12-12
الأهلي يتقدم 10-7
التعادل مستمر 7-7
التعادل 3-3
الشوط الأول
انطلاق المباراة
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