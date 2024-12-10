مباشر مونديال الأندية كرة طائرة - الأهلي (21) 1-0 (23) برايا البرازيلي.. الشوط الثاني

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 21:53

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي - كرة طائرة

يستهل فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة برايا البرازيلي.

وتقام البطولة في البرازيل ويشارك الأهلي للمرة الرابعة تاريخيا والأولى منذ 2015.

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تقدم برايا 23-21

19-19

التعادل 17-17

تقدم الأهلي 12-11

التعادل 6-6

الشوط الثاني

الأهلي يحسم الشوط الأول بنتيجة 25-23

تقدم الأهلي 22-20

تقدم الأهلي 21-19

تعادل مستمر 16-16

التعادل من جديد 12-12

الأهلي يتقدم 10-7

التعادل مستمر 7-7

التعادل 3-3

الشوط الأول

انطلاق المباراة

كرة طائرة كأس العالم للأندية الأهلي
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