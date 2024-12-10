مباشر مونديال الأندية كرة طائرة - الأهلي (21) 1-0 (23) برايا البرازيلي.. الشوط الثاني
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 21:53
كتب : محمد سمير
يستهل فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة برايا البرازيلي.
وتقام البطولة في البرازيل ويشارك الأهلي للمرة الرابعة تاريخيا والأولى منذ 2015.
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تقدم برايا 23-21
19-19
التعادل 17-17
تقدم الأهلي 12-11
التعادل 6-6
الشوط الثاني
الأهلي يحسم الشوط الأول بنتيجة 25-23
تقدم الأهلي 22-20
تقدم الأهلي 21-19
تعادل مستمر 16-16
التعادل من جديد 12-12
الأهلي يتقدم 10-7
التعادل مستمر 7-7
التعادل 3-3
الشوط الأول
انطلاق المباراة
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