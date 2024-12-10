أبو ريدة: لن نبخل بأي جهد لإسعاد الجماهير.. وسنعمل على علاج السلبيات في الكرة المصرية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 13:57

كتب : أحمد الخولي بسام أبو بكر

هاني أبو ريدة - عضو المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي لكرة القدم

شدد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على صعوبة المهمة التي سيتحمل مجلس الإدارة مسؤوليتها خلال الفترة المقبلة.

وانتخب أبو ريدة وقائمته لإدارة اتحاد الكرة الجديد لمدة 4 سنوات بعد فوزهم في الانتخابات بالتزكية.

وقال أبو ريدة في تصريحات مرسلة للصحفيين: "أتوجه بالشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على دعمهم وثقتهم والحب الكبير الذي أحاطوني به اليوم وعلى مدار تاريخي مع كرة القدم المصرية وأعدهم جميعا بالعمل مع مجلس الإدارة الجديد على تطوير الكرة المصرية وعودتها للريادة".

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وتابع "الظروف صعبة والمهمة ثقيلة وأمامنا عمل كبير لتطوير الكرة المصرية ولن نبخل بأي جهد من أجل إسعاد الجماهير المتعطشة لاستعادة مكانة مصر في طليعة الكرة الإفريقية والعالمية".

وواصل "لدينا الدعم والطاقة الإيجابية التي نسعى لأن تؤهلنا لاستعادة مكانة مصر الطبيعية في عالم كرة القدم لكن علينا جميعا التكاتف من أجل تحقيق هذا الأمر".

وأتم "باب اتحاد الكرة مفتوح أمام الجميع من أجل مصلحة الكرة المصرية ولا إقصاء لأي عضو في منظومة الكرة المصرية والمجلس الحالي سيسعى جاهدا للعمل على معالجة السلبيات التي عانت منها الكرة المصرية بمساعدة الجميع".

وبذلك يكون تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد كالتالي:

الرئيس: هاني أبو ريدة.

نائب الرئيس: خالد الدرندلي.

أعضاء مجلس الإدارة:

أحمد حلمي الشريف

حمادة الشربيني

مصطفى أبو زهرة

طارق محمد أبو العينين

وليد عبد الجواد

محمد أبو حسين

إيناس مظهر.

وسيكون خالد الدرندلي هو الوحيد المستمر من مجلس الإدارة القديم بالدورة الجديدة لاتحاد الكرة.

هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم
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