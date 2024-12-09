مباشر دوري المحترفين - المقاولون العرب (3)-(0) المنصورة.. لاعب يعتدى على مدربه

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 - 14:21

كتب : FilGoal

فريق المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب أمام المنصورة في الجولة الـ11 من دوري المحترفين.

ويحتل المقاولون صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، فيما يحل المنصورة في المركز الـ20 والأخير برصيد 3 نقاط

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ق 73.. لاعب المنصورة البديل أحمد شاهين رقم 10 يعتدي على مدربه علاء نوح بعد استبداله ودكة البدلاء يتدخلون لإبعاده.

ق 66.. جووووول الثالث للمقاولون عن طريق عبد الرحمن سمانة بعد عرضية من محمد عنتر.

ق 59.. جووووول الهدف الثاني للمقاولون العرب عن طريق محمد عنتر بعد مرور رائع من مدافع المنصورة قبل أن يسدد في الزاوية الضيقة للحارس.

بداية الشوط الثاني

اعتراض من الجهاز الفني للمنصورة على حكم المباراة بين شوطي المباراة للاعتراض على موقف التسلل في هدف المقاولون.

نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف.

ق 43.. خطيررررة تدخل مصطفى جمال لاعب المقاولون ليبعد الكرة على خط المرمى ويمنع التعادل.

ق 1.. جووووول المقاولون يتقدم بالهدف الأول برأسية من الفلسطيني محمد ماجد بلح.

بداية المباراة

المقاولون العرب المنصورة دوري المحترفين
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