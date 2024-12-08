مباشر الكونفدرالية - بلاك بولز (0)-(1) المصري.. تغيير اضطراري

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 20:51

كتب : FilGoal

المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلاك بولز الموزمبيقي ضد المصري في مرحلة المجموعات من الكونفدرالية.

وكان إنييمبا قد فرض التعادل على الزمالك منذ قليل بنتيجة 2-2.

ويمكن للمصري الانفراد بالصدارة إذا حقق الفوز خارج القواعد.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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ق 30: خروج ميدو جابر بسبب الإصابة ومشاركة فخر الدين بن يوسف

ق 18: تصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة يبعدها جاد ببراعة

ق 10: تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء عن طريق ميدو جابر والهدف الأول للمصري

ق 5: عرضية مباغتة من دغموم تمر أعلى العارضة بقليل

بداية اللقاء

المصري الكونفدرالية بلاك بولز
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