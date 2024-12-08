الزمالك يفرط في الفوز ضد إنييمبا ويعود بتعادل من نيجيريا

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 20:03

كتب : محمد رؤوف

الزمالك - عمر فرج - إنييمبا

سقط الزمالك في فخ التعادل مع إنييمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وواجه الزمالك خصمه إنييمبا باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.

وسجل هدفين الزمالك سيف الدين الجزيري وعمر فرج، بينما أحرز إفياني إيهيمكويلي وأوفيري ثنائية إنييمبا.

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وللمباراة الثانية تستقبل شباك الزمالك هدفين في مباراة واحدة خلال الموسم الجاري.

وسجل البنك الأهلي في الزمالك خلال الجولة الأولى من الدوري المصري هدفين، لكن فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الرابعة، بينما حصل إنييمبا على نقطته الأولى محتلا المركز الثالث.

ومن المنتظر أي يلاقي المصري منافسه بلاك بولز في الجولة ذاتها.

التشكيل

قرر جوزيه جوميز مدرب الزمالك البدء بأحمد فتوح كلاعب وسط ومشاركة عمر فرج.

أحداث المباراة

بدأ الزمالك ضاغطا بقوة وفي البداية لعب محمود بنتايك رأسية خطيرة بعد عرضية من زيزو في الدقيقة السابعة.

وتعرض بنتايك لإصابة وتوقف اللعب لعلاجه في الدقيقة 11 وخرج لتلقي العلاج قبل أن يعود ويستكمل المباراة.

وافتتح الجزيري النتيجة في الدقيقة 33 بعد تمريرة طولية من فتوح تجاه بنتايك الذي تمركز داخل منطقة الجزاء ليمرر إلى الجزيري الذي سدد من لمسة واحدة في المرمى.

وضاعف عمر فرج النتيجة بعد عرضية أرضية من أحمد محمود تخطت بنتايك ووصلت إلى فرج الذي سددها في المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لعب باسكال رأسية خطيرة بعد رمية تماس.

وقلص إفياني إهيميكويلي الفارق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد خروج خاطئ من عواد من مرماه ثم سدد وسكنت الكرة في الشباك.

وأجرى جوميز التبديل الأول بين شوطي المباراة بدخول كونراد ميشالاك وخروج بنتايك.

في الدقيقة 48 لعب عبد الله السعيد عرضية خطيرة كاد أن يسجلها لاعب إنييمبا ذاتيا.

وتعادل شينيدو شوكوو أوفيري لإنييمبا بعد تسديدة ارتطمت في مصطفى الزناري وتحولت إلى الشباك في الدقيقة 57.

ودخل محمود حمدي (الونش) ومصطفى شلبي بدلا من مصطفى الزناري والجزيري في الدقيقة 61.

توغل شلبي بشكل رائع ثم لعب عرضية أرضية سددها زيزو وارتدت من المدافع في الدقيقة 75.

وبعد دقيقة خرج عمر فرج ودخل حسام أشرف.

ومنع أحمد محمود تسديدة من مهاجم إنييمبا بعدما انفرد بعواد في الدقيقة 80.

ودخل عمر جابر بدلا من أحمد محمود بعدما تعرض لإصابة في الدقيقة 89.

ولم يتمكن الزمالك من تسجيل هدف الفوز وأنهى المباراة بالتعادل.

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