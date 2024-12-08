انتهت الدوري الإنجليزي – توتنام (3)-(4) تشيلسي.. فوز الأزرق

السر في تغيير حذاء كوكوريا.. تشيلسي يقلب الطاولة على توتنام برباعية ويقتنص الوصافة

أرتيتا: أشعر بخيبة أمل بسبب التعادل مع فولام

أوديجارد: من المحبط عدم الفوز على فولام