انتهت الدوري الإنجليزي – توتنام (3)-(4) تشيلسي.. فوز الأزرق

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 18:20

كتب : FilGoal

تشيلسي - توتنام - نيكولاس جاكسون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد تشيلسي في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز تشيلسي 4-3

ق 90+5: جوووووووووول سون والثالث

ق 84: جوووووول بالمر والرابع من ركلة جزاء

ق 83: ركلة جزاااااااء

ق 73: جوووول إنزو والثالث

ق 61: جوووووول بالمر والتعادل

ق 59: ركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام 2-1

ق 34: العارضة تمنع الثالث من رأسية سار

ق 18: جووووول سانشو والأول

ق 11: جووووول الثاني كولوكفسكي

ق 5: جووووول سولانكي والأول

انطلاق المباراة

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي
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