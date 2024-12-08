انتهت الدوري الإنجليزي – توتنام (3)-(4) تشيلسي.. فوز الأزرق
الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 18:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد تشيلسي في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز تشيلسي 4-3
ق 90+5: جوووووووووول سون والثالث
ق 84: جوووووول بالمر والرابع من ركلة جزاء
ق 83: ركلة جزاااااااء
ق 73: جوووول إنزو والثالث
ق 61: جوووووول بالمر والتعادل
ق 59: ركلة جزاء
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام 2-1
ق 34: العارضة تمنع الثالث من رأسية سار
⚽️🚀 سانشو يسجل من كرة صاروخية ويقلص الفارق لتشيلسي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #توتنهام_تشيلسي #PremierLeague pic.twitter.com/myVphFaRwR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2024
ق 18: جووووول سانشو والأول
🤯 توتنهام يضاعف النتيجة والسبب سقوط كوكوريلا أيضاً
👀✍️ هل كان حذاؤه أم أرضية الملعب؟#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #توتنهام_تشيلسي #PremierLeague pic.twitter.com/7zfhzuSSqz— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2024
ق 11: جووووول الثاني كولوكفسكي
🔥🔥 مستغلاً سقوط كوكوريلا، توتنهام يفتتح التسجيل مبكرًا عن طريق سولانكي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #توتنهام_تشيلسي #PremierLeague pic.twitter.com/KgUhRSxDOF— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2024
ق 5: جووووول سولانكي والأول
انطلاق المباراة