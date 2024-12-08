مباشر الكونفدرالية - إنييمبا (0)-(0) الزمالك.. تسديدة علت المرمى

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 17:33

كتب : FilGoal

غزل المحلة - الزمالك - أحمد مصطفى زيزو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنييمبا ضد الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية.

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ق 27: ارتداد الكرة إلى لاعب إنييمبا ثم تسديدة لكن علت المرمى كثيرا.

ق 12: خروج بنتايك لتلقي العلاج.

ق 11: إصابة محمود بنتايك وتوقف اللعب لعلاجه.

ق 7: رأسية خطيرة من محمود بنتايك بعد عرضية من زيزو.

بداية المباراة

الزمالك إنييمبا الكونفدرالية جوميز
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