مباشر الكونفدرالية - إنييمبا (0)-(0) الزمالك.. تسديدة علت المرمى
الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 17:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنييمبا ضد الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية.
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ق 27: ارتداد الكرة إلى لاعب إنييمبا ثم تسديدة لكن علت المرمى كثيرا.
ق 12: خروج بنتايك لتلقي العلاج.
ق 11: إصابة محمود بنتايك وتوقف اللعب لعلاجه.
ق 7: رأسية خطيرة من محمود بنتايك بعد عرضية من زيزو.
بداية المباراة
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