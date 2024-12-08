انتهت الكونفدرالية - إنييمبا (2)-(2) الزمالك

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 17:33

كتب : FilGoal

عمر فرج - الزمالك - إنييمبا - الكونفدرالية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنييمبا ضد الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية.

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انتهت

ق 89: إصابة أحمد محمود ودخول عمر جابر بدلا منه.

ق 80: أحمد محمود يمنع تسديدة من مهاجم إنييمبا بعدما انفرد بعواد.

ق 76: دخول حسام أشرف بدلا من عمر فرج.

ق 75: توغل رائع من مصطفى شلبي ثم لعب عرضية أرضية سددها زيزو وارتد من المدافع.

ق 66: تسديدة قوية من زيزو تحولت إلى ركلة ركنية.

ق 61: دخول محمود حمدي الونش ومصطفى شلبي وخروج مصطفى الزناري والجزيري

ق 57: هدف شينيدو شوكوو أوفيري بعد تسديدة ارتطمت في مصطفى الزناري وتحولت إلى الشباك.

ق 48: عرضية خطيرة من عبد الله السعيد كاد أن يسجلها لاعب إنييمبا ذاتيا.

ق 45: تبديل أول بدخول كونراد ميشالاك وخروج بنتايك

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45+4: هدف إفياني إهيميكويلي بعد خروج عواد من مرماه ثم سدد وسكنت الكرة في الشباك.

ق 45+3: رأسية خطيرة من باسكال قائد إنييمبا بعد رمية تماس مرت بجانب المرمى.

ق 40: جوووووووول عمر فرج بعد عرضية أرضية من أحمد محمود.

ق 33: جوووووووول الجزيري بعد تمريرة طولية من فتوح تجاه بنتايك الذي تمركز داخل منطقة الجزاء ليمرر إلى الجزيري الذي سدد من لمسة واحدة في المرمى.

ق 27: ارتداد الكرة إلى لاعب إنييمبا ثم تسديدة لكن علت المرمى كثيرا.

ق 12: خروج بنتايك لتلقي العلاج.

ق 11: إصابة محمود بنتايك وتوقف اللعب لعلاجه.

ق 7: رأسية خطيرة من محمود بنتايك بعد عرضية من زيزو.

بداية المباراة

الزمالك إنييمبا الكونفدرالية جوميز
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