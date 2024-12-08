انتهت الكونفدرالية - إنييمبا (2)-(2) الزمالك
الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 17:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنييمبا ضد الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات في الكونفدرالية.
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انتهت
ق 89: إصابة أحمد محمود ودخول عمر جابر بدلا منه.
ق 80: أحمد محمود يمنع تسديدة من مهاجم إنييمبا بعدما انفرد بعواد.
ق 76: دخول حسام أشرف بدلا من عمر فرج.
ق 75: توغل رائع من مصطفى شلبي ثم لعب عرضية أرضية سددها زيزو وارتد من المدافع.
ق 66: تسديدة قوية من زيزو تحولت إلى ركلة ركنية.
ق 61: دخول محمود حمدي الونش ومصطفى شلبي وخروج مصطفى الزناري والجزيري
ق 57: هدف شينيدو شوكوو أوفيري بعد تسديدة ارتطمت في مصطفى الزناري وتحولت إلى الشباك.
ق 48: عرضية خطيرة من عبد الله السعيد كاد أن يسجلها لاعب إنييمبا ذاتيا.
ق 45: تبديل أول بدخول كونراد ميشالاك وخروج بنتايك
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 45+4: هدف إفياني إهيميكويلي بعد خروج عواد من مرماه ثم سدد وسكنت الكرة في الشباك.
ق 45+3: رأسية خطيرة من باسكال قائد إنييمبا بعد رمية تماس مرت بجانب المرمى.
ق 40: جوووووووول عمر فرج بعد عرضية أرضية من أحمد محمود.
ق 33: جوووووووول الجزيري بعد تمريرة طولية من فتوح تجاه بنتايك الذي تمركز داخل منطقة الجزاء ليمرر إلى الجزيري الذي سدد من لمسة واحدة في المرمى.
ق 27: ارتداد الكرة إلى لاعب إنييمبا ثم تسديدة لكن علت المرمى كثيرا.
ق 12: خروج بنتايك لتلقي العلاج.
ق 11: إصابة محمود بنتايك وتوقف اللعب لعلاجه.
ق 7: رأسية خطيرة من محمود بنتايك بعد عرضية من زيزو.
بداية المباراة