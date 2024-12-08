اتحاد الكرة يكرم حكمين بعد إنقاذ حياة لاعبين

استقبل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحلمي مشهور عضو المجلس، الحكمين أحمد التونسي وأحمد ربيع ياسين لتكريمهما على مشاركتهما في إنقاذ حياة لاعبين.

وقرر اتحاد الكرة تكريم الحكمين نظرا لحسن تصرفهما خلال إدارة مباراتي غزل المحلة أمام القناة في دوري الجمهورية، وصدفة ضد سوهاج بدوري القسم الثالث وإنقاذهما لحياة لاعبيّن.

وذلك بعد تعرض أحدهما لبلع لسانه، والثاني لارتجاج في المخ.

وأبدي جمال علام وحلمي مشهور خالص الشكر والتقدير للحكمين أحمد التونسي وأحمد ربيع ياسين لحسن تصرفهما خلال إدارة المباراتين.

وأوضح بيان اتحاد الكرة أنه بمجرد أن لمح كلاهما سقوط اللاعبين علي الأرض، قاما بإيقاف المباراتين والركض بسرعة نحو اللاعبين وتقديم الإسعافات الأولية لهما لحين دخول الجهاز الطبي للفريقين حتى تم إنقاذ اللاعبين.

وذكر اتحاد الكرة في بيانه أن مجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام يحرصان علي تنظيم الدورات الطبية للإسعافات الأولية بصفة دورية لجميع عناصر اللعبة من مدربين وحكام ولاعبين.

وأكد أن ذلك من أجل مواجهة أي ظروف طارئة تحدث أثناء المباريات.