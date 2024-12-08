اتحاد الكرة يكرم حكمين بعد إنقاذ حياة لاعبين

الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 17:07

كتب : FilGoal

شعار اتحاد الكرة

استقبل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحلمي مشهور عضو المجلس، الحكمين أحمد التونسي وأحمد ربيع ياسين لتكريمهما على مشاركتهما في إنقاذ حياة لاعبين.

وقرر اتحاد الكرة تكريم الحكمين نظرا لحسن تصرفهما خلال إدارة مباراتي غزل المحلة أمام القناة في دوري الجمهورية، وصدفة ضد سوهاج بدوري القسم الثالث وإنقاذهما لحياة لاعبيّن.

وذلك بعد تعرض أحدهما لبلع لسانه، والثاني لارتجاج في المخ.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين – انتصار قاتل للترسانة.. ودجلة يخسر من بترول أسيوط نزلات برد حادة تضرب لاعبي بيراميدز قبل مواجهة دجوليبا في دوري الأبطال عبد الوهاب: تحدثت مع محلب لضم صلاح بسبب هدفه الرائع.. ومفاوضاتي مع طارق حامد دينا الرفاعي: الكرة النسائية هدية لمجلس أبو ريدة.. وحازم وبركات تعرضا للظلم

وأبدي جمال علام وحلمي مشهور خالص الشكر والتقدير للحكمين أحمد التونسي وأحمد ربيع ياسين لحسن تصرفهما خلال إدارة المباراتين.

Image

وأوضح بيان اتحاد الكرة أنه بمجرد أن لمح كلاهما سقوط اللاعبين علي الأرض، قاما بإيقاف المباراتين والركض بسرعة نحو اللاعبين وتقديم الإسعافات الأولية لهما لحين دخول الجهاز الطبي للفريقين حتى تم إنقاذ اللاعبين.

وذكر اتحاد الكرة في بيانه أن مجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام يحرصان علي تنظيم الدورات الطبية للإسعافات الأولية بصفة دورية لجميع عناصر اللعبة من مدربين وحكام ولاعبين.

وأكد أن ذلك من أجل مواجهة أي ظروف طارئة تحدث أثناء المباريات.

اتحاد الكرة
نرشح لكم
عبد الوهاب: تحدثت مع محلب لضم صلاح بسبب هدفه الرائع.. ومفاوضاتي مع طارق حامد شوقي غريب مديرا فنيا لـ غزل المحلة برزي: توجد كؤوس مهملة قبل وضعها في المتحف.. ومناشدة لنجوم الزمالك الشريعي: لن أوافق على تأجيل مباراة في الدوري مثلما فعلت في الرابطة أدهم يكشف كواليس اتفاق التسوية المالية مع لشبونة.. وموقف القيد تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة هشام نصر: تأخرنا كثيرا لامتلاك متحف الزمالك.. وهذه مستجدات الفرع الجديد إنبي يوافق على تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – توتنام (0)-(0) تشيلسي.. انطلاق المباراة 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خسارة درامية لـ إبسويتش ضد بورنموث.. وفاردي يقود عودة مجنونة لـ ليستر أمام برايتون 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عقدة لندنية؟ أرسنال يهدر نقطتين بالتعادل مع فولام 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال إفريقيا - دجوليبيا (0)-(0) بيراميدز.. فرصة مهدرة بغرابة 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد 5 أشهر فقط.. مانشستر يونايتد يعلن فسخ عقد مديره الرياضي بالتراضي 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - إنييمبا (0)-(0) الزمالك.. تسديدة علت المرمى 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
التشكيل - كايسيدو ظهير أيمن في تشيلسي.. وفورستر يحرس عرين توتنام 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الزمالك - فتوح في الوسط وعمر فرج أساسي ضد إنييمبا في الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية