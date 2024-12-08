انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (1)-(1) أرسنال.. تعادل محبط
الأحد، 08 ديسمبر 2024 - 15:58
كتب : FilGoal
يحل أرسنال ضيفا على فولام ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما فولام في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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انتهت
ق 89: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف
ق 88: جووووول ساكا..
ويليام صاليبا يمنح التعادل لآرسنال 🔥🔥🔥#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/BkrGpL4919— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2024
ق 52: جوووووول التعاااادل ساليبا يسجل
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق11 جووووووول خيمينيز يفتتح التسجيل
انطلاق المباراة
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