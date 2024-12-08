مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (1)-(1) أرسنال.. جووول التعااادل

يحل أرسنال ضيفا على فولام ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما فولام في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق 52: جوووووول التعاااادل ساليبا يسجل

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق11 جووووووول خيمينيز يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة