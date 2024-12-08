أثليتك: بعد 5 أشهر فقط.. المدير الرياضي لمانشستر يونايتد يترك منصبه

أعلن نادي مانشستر يونايتد أن دان أشورث المدير الرياضي للنادي سيترك منصبه بعد 5 أشهر من توليه المنصب.

وأوضح النادي في بيانه: "اتفق مانشستر يونايتد والمدير الرياضي دان آشورث على ترك الأخير منصبه بالتراضي".

وأضاف البيان "نود أن نشكر دان على العمل الذي قام به خلال الفترة الانتقالية التي يمر بها النادي، ونتمنى له التوفيق في مستقبله".

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن الاتفاق على الانفصال تم في اجتماع بأولد ترافورد بعد مباراة نوتينجهام فورست.

في يوليو الماضي، وبعد أسابيع من القيل والقال والتكهنات انتهت أزمة دان أشورث المدير الرياضي مع نيوكاسل بعدما توصل ناديه الجديد مانشستر يونايتد لاتفاق للتعاقد معه.

فقد استطاع يونايتد حل الأزمة بشأن التعويض الذي سيدفعه لنيوكاسل ليبدأ أشورث عمله مباشرة.

وكان أشورث ينوي شكوى نيوكاسل في المحكمة للمساعدة في تسهيل عملية انتقاله وكان يونايتد ينوي تحمل قيمة تكاليفه القانونية.

لكن بعد أربعة أشهر من استقالته من منصبه في نيوكاسل تم حل الأزمة.

وكان المدير الرياضي ليونايتد مسؤولا عن قسم كرة القدم والتعاقدات على أن يتلقى التقارير من المدير التقني الجديد جيسون ويلكوكس.

أما أشورث نفسه فقد قدم تقاريره لمدير عمليات كرة القدم السير ديف برالسفورد.

وكان جون مورتو مدير قطاع كرة القدم استقال من منصبه في يونايتد في شهر أبريل الماضي بعد عشرة سنوات من العمل مع النادي في ظل التعاقد مع أشورث.

وسبق لأشورث العمل في برايتون ووست بروميتش، كما ساهم في تكوين منتخبات إنجلترا السنية تحت 17 و20 سنة في عام 20217 حيث توج كل منهما بلقب كأس العالم آنذاك.