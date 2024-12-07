أدهم يكشف كواليس اتفاق التسوية المالية مع سبورتنج.. وموقف القيد

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عن كواليس التسوية المالية مع سبورتنج لشبونة.

وافتتح مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب المتحف الخاص بالنادي والذي يضم بطولاته عبر تاريخه.

وقال أدهم عبر قناة الزمالك: "أشعر بالسعادة الكبيرة لتوثيق تاريخ الزمالك العظيم، المتحف بداية لزيادة محتوياته وحفظ تاريخه"

وأضاف "أوجه الشكر لهاني برزي لتوليه هذه المسؤولية وبذل مجهود كبير لجمع محتويات المتحف، هذه أول خطوة من خطوات أخرى للتطوير والمجالس المقبلة تستكمل ما يتم بنائه".

وأكمل "أمامنا صعوبات كثيرة، لكن نحن كمجلس لدينا القتال للتغلب على حجم الصعوبات، نحن نوعد الجماهير أننا سنحاول العمل ولا يوجد أي شخص يقصر في عمله، لدينا إمكانيات من الممكن أن تكون ضعيفة، لكن نعمل بطبيعة الحال".

وواصل "ملف قضية سبورتنج لشبونة هو الأصعب نتيجة لإهمال النادي في وقت سابق، بجانب خالد بو طيب لكن تمكنا من العمل فيه بمجهود المجلس والتوصل إلى اتفاق لتسوية المديونية، أتمنى أن ننتهي من ملف الديون قريبا".

وتابع "ساعدنا روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق ليوصلنا بإدارة سبورتنج لشبونة، وكذلك إيمانويل إيمونيكي لاعب سبورتنج السابق وأيضا السفارة المصرية في البرتغال وتمكنا من التوصل إلى حل".

وشدد "نريد أن ننهي جميع القضايا ولا يوجد ديون على النادي وفي نفس الوقت نتعامل مع جميع الأطراف بطريقة جيدة في حال إرادتنا إنهاء التعاقد مع لاعب أو مدرب ما وهذا ما حدث مع خوان كارلوس أوسوريو".

وأنهى حديثه قائلا: "نسعى للتوصل إلى اتفاق تسوية مع جايمي باتشيكو مدرب الفريق السابق، مسموح لنا قيد لاعبين جدد في يناير بشكل طبيعي".