توريس: لم نلعب جيدا في الشوط الأول ضد بيتيس.. ولم أر ركلة الجزاء

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 20:01

كتب : FilGoal

فيران توريس

شدد فيران توريس لاعب برشلونة أن فريقه لم يلعب بشكل جيد في الشوط الأول ضد منافسه ريال بيتيس.

وتعادل برشلونة مع ريال بيتيس بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت الأخير بالجولة 16 من الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الإسباني للصحفيين عقب المباراة: "لم نتمكن من قتل المباراة بعدما تقدمنا بالنتيجة، يجب أن نعود لمستوانا لأنه لم يتبق إلا القليل للمباراة القادمة".

أخبار متعلقة:
في الوقت القاتل.. بيتيس يتعادل مع برشلونة ويهدي ريال مدريد فرصة جديدة للصدارة برشلونة يستعيد الانتصارات في الدوري بخماسية أمام مايوركا أبرزهم برشلونة ب ونادي فرنسي.. تقرير: اهتمام أوروبي بنجمي أورلاندو بايرتس قائمة برشلونة - عودة كاسادو.. وجاهزية أولمو وبالدي لمواجهة مايوركا

وأضاف "لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول، لكن كنا أفضل في الشوط الثاني، يجب الاستعداد جيدا لأن لا يوجد وقت للراحة".

وأتم "ركلة الجزاء؟ كنت بعيدا ولم أر ما حدث في منطقة الجزاء، لو كنا جيدين لم نفكر في هذه الأشياء".

سجل ثنائية برشلونة في المباراة كل من روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، بينما أحرز جيوفاني لو سيلوس وجيوفاني لو سيلسو لبيتيس.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 38 في صدارة جدول الترتيب الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقبل.

كما ارتفع رصيد بيتيس للنقطة 21 في المركز 11.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري ضد ليجانيس يوم الأحد 15 ديسمبر، بينما يلتقي بيتيس مع فياريال.

برشلونة ريال بيتيس الدوري الإسباني فيران توريس
نرشح لكم
فوز مثير لـ برينتفورد على نيوكاسل.. وأستون فيلا يواصل الانتصارات ريليفو تكشف المدة المحتملة لغياب رودريجو عن ريال مدريد مباشر الدوري الإنجليزي – يونايتد (1)-(1) نوتينجهام.. جووووول الثاني عودة هالاند للتسجيل ليست كافية.. مانشستر سيتي يتقاسم النقاط مع كريستال بالاس جارديان: مايكل أنطونيو يتعرض لحادث مروري ونقله للمستشفى بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتعادل مع أوجسبورج وبايرن يبتعد بالصدارة تشكيل مانشستر يونايتد – يورو أساسي لأول مرة.. وهويلوند في الهجوم ضد فورست انتهت الدوري الإنجليزي - بالاس (2)-(2) مانشستر سيتي.. تعاااادل
أخر الأخبار
بظهور صورة أحمد رفعت.. افتتاح متحف نادي الزمالك 16 دقيقة | الدوري المصري
مجموعة الأهلي – بلوزداد يعود من كوت ديفوار بالفوز على استاد أبيدجان 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
توريس: لم نلعب جيدا في الشوط الأول ضد بيتيس.. ولم أر ركلة الجزاء 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
فوز مثير لـ برينتفورد على نيوكاسل.. وأستون فيلا يواصل الانتصارات 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريليفو تكشف المدة المحتملة لغياب رودريجو عن ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
في الوقت القاتل.. بيتيس يتعادل مع برشلونة ويهدي ريال مدريد فرصة جديدة للصدارة ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي – يونايتد (1)-(1) نوتينجهام.. جووووول الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - منتخب مصر سيدات يخسر البرونزية لصالح تونس ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية