فوز مثير لـ برينتفورد على نيوكاسل.. وأستون فيلا يواصل الانتصارات
السبت، 07 ديسمبر 2024 - 19:43
كتب : FilGoal
حقق برينتفورد فوزا مثيرا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.
رباعية برينتفورد سجلها كل من بريان مبيومو ويوان ويسا وناثان كولينز وكيفين شايد.
بينما سجل لـ نيوكاسل كل من هارفي بارنز وأليسكاندر إيزاك.
ورفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 23 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 20 في المركز 12.
في مباراة أخرى فاز أستون فيلا على ضيفه ساوثامبتون بهدف دون رد.
وجاء هدف فوز الفيلانز عن طريق يوهان دوران.
الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة 25 في المركز الخامس، وتجمد رصيد ساوثامبتون عند 5 نقاط في المركز الأخير.
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