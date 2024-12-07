انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (2)-(3) نوتينجهام.. خسارة الشياطين الحمر
السبت، 07 ديسمبر 2024 - 19:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد نويتنجهام فورست في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز نوتينجهام
ق 62: جوووول برونو والثاني
ق 55: جووووووول الثالث من كريستان وود
ق 27: العارضة تمنع الهدف الثاني لنوتينجهام فورست.
ق 18: جوووووول التعادل هويلوند
ق 2: جوووووووووول أول
انطلاق المباراة
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