مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(0) أوجسبورج.. الشوط الثاني

السبت، 07 ديسمبر 2024 - 16:25

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج في الجولة 13 من الدوري الألماني.

ويلعب عمر مرموش بالتشكيل الأساسي لفرانكفورت.

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نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

إينتراخت فرانكفورت أوجسبورج الدوري الألماني
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