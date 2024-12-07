مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(0) أوجسبورج.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج في الجولة 13 من الدوري الألماني.

ويلعب عمر مرموش بالتشكيل الأساسي لفرانكفورت.

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نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل