مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(0) أوجسبورج.. الشوط الثاني
السبت، 07 ديسمبر 2024 - 16:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج في الجولة 13 من الدوري الألماني.
ويلعب عمر مرموش بالتشكيل الأساسي لفرانكفورت.
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نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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