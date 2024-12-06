مؤتمر كولر: حان الوقت لإنهاء عدم فوز الأهلي في جنوب إفريقيا

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 - 15:14

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر مدرب الأهلي

رد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على سؤاله عن عدم تحقيق الأهلي أي فوز في جنوب إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أورلاندو بايرتس: "حان الوقت لإنهاء ذلك والفوز أمام أورلاندو رغم صعوبة المباراة".

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا في تمام الثالثة عصر السبت بالجولة الثانية من دورالمجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
حارس أورلاندو السابق لـ في الجول: يمكننا تكرار الفوز على الأهلي كما فعلناها أمام أبو تريكة وجمعة مران الأهلي - محاضرة كولر وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة أورلاندو قمصان: إقامة مباراة أورلاندو عصرا يزيد من صعوبتها.. ولاعبو الأهلي لديهم الخبرات مدير الأهلي التنفيذي: كأس العالم للأندية سيسحب البساط من مونديال المنتخبات لهذه الأسباب

وأضاف كولر: "المباريات الخارجية دائما تكون صعبة بعكس خوض المباريات وسط جماهير الأهلي، لا أتحدث عن التعادل أبدا وأطالب اللاعبين دائما بالفوز، ويمكن أن يكون التعادل مقبولا إذا كان المنافس قد أدى بشكل جيد".

وأكمل "إمام عاشور تدرب بشكل جيد الأيام الماضية وجميع اللاعبين جاهزين بدنيا وفنيا للمباراة".

وأوضح المدير الفني للأهلي: "لن أفصح عن أسماء بعينهم ولكن أورلاندو منافس قوي ولديه لاعبون يملكون خبرات كبيرة ومهارات مميزة وأقدر حجم مهاراتهم".

وعن توقيت المباراة بإقامتها في الثالثة عصرًا، علق كولر: "لاعبو الأهلي لديهم خبرات للتعامل مع الأجواء الحارة وتدربنا في نفس توقيت المباراة يومين".

وردا على خوض أورلاندو عدد مباريات أكبر منذ بداية الموسم.. أوضح كولر: "هذا الأمر يصب في مصلحتنا خاصة أن المنافس قد يكون مستهلكا ونحن أكثر نشاطا

وأتم "لست قلقا من مستوى الفريق لأن الأهلي مازال في بداية الموسم وهناك لاعبون يعانون من الإصابة"

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى أمام استاد أبيدجان بنتيجة 4-2، فيما فاز أورلاندو خارج أرضه أمام شباب بلوزداد 2-1.

مارسيل كولر الأهلي أورلاندو بايرتس دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي زيه التقليدي.. وأورلاندو بالأسود أورلاندو يعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي مؤتمر الشناوي: تنتظرنا مهمة صعبة أمام أورلاندو.. والجماهير لن تشارك في المباراة رئيس الوداد: سنتعاقد مع لاعبين مميزين استعدادا لكأس العالم للأندية المغرب يقترض 650 مليون يورو تحضيرا لاستضافة كأس العالم 2030 بعثة الزمالك تتوجه إلى نيجيريا بطائرة خاصة لمواجهة إنييمبا حارس أورلاندو السابق لـ في الجول: يمكننا تكرار الفوز على الأهلي كما فعلناها أمام أبو تريكة وجمعة مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2024.. قمة سعودية ومواجهة في دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
كأس العالم للأندية - المدير الرياضي لـ بورتو: أعرف الأهلي جيدا.. ولن نذهب لقضاء عطلة 4 دقيقة | كأس العالم للأندية
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يرتدي زيه التقليدي.. وأورلاندو بالأسود 11 دقيقة | الكرة المصرية
أورلاندو يعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي 31 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر الشناوي: تنتظرنا مهمة صعبة أمام أورلاندو.. والجماهير لن تشارك في المباراة 36 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: حان الوقت لإنهاء عدم فوز الأهلي في جنوب إفريقيا 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
محمود صابر: الاحتراف الخارجي أفضل من الأهلي والزمالك.. وتمنيت خوض إبراهيم عادل للتجربة 48 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر دوري السيدات - الأهلي (5)-(0) بيراميدز.. الخامس بعد خطأ قاتل 56 دقيقة | رياضة نسائية
مورينيو ردا على جوارديولا: فزت بـ3 ألقاب ولكن بشكل عادل ونظيف ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 4 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية