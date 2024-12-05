الشريعي: رفضت طلب سيد ياسين لأن ضم لاعب عمره 34 سنة تهريج.. ولا أفهم أو أحب الكرة

الخميس، 05 ديسمبر 2024 - 12:33

كتب : FilGoal

إنبي - أيمن الشريعي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن رفض طلب سيد ياسين المدير الفني السابق بضم عمرو جمال بسبب عمره.

وأشار الشريعي إلى أنه لا يتدخل في الأمور الفنية لأنه لا يحب كرة القدم ولا يفهمها لكنه شخص إداري.

وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عبر قناة تن: "قراراتي ليست غريبة، قررنا منذ عام تقريبا بوجود لجنة فنية وإدارة بيانات لتحليل الأمور".

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وتابع "البعض ينتقد إقالة سيد ياسين رغم فوزه على الإسماعيلي، هل إذا تمت إقالته في المباراة السابقة بعد الخسارة 4 من فاركو سيكون ذلك الصواب؟ على العكس هي عملية تقييم لفترته وبناء عليها نتخذ القرار".

وشدد "بالتأكيد هناك سلبيات تسببت في رحيل سيد ياسين، لكنه أحد أبناء نادي إنبي ولن نتحدث عن سلبياته".

وكشف الشريعي "سيد ياسين طلب ضم عمرو جمال صاحب الـ 34 عاما، لكن عمره لا ينطبق مع سياسة النادي".

وتابع "إنبي لن يضم لاعبين كبار في السن وسياستنا التدعيم بالشباب أما التعاقد مع لاعب عمره 34 عاما (تهريج) لا أعرفه".

واختتم الشريعي تصريحاته "أنا رجل إدارة ليس لي في كرة القدم ولا أفهمها ولا أحبها، لذلك أي تصريح عن تحكمي في الأمور الفنية أتمنى أن يتم مواجهتي به".

وأعلن نادي إنبي إقالة سيد ياسين المدير الفني عقب مواجهة الإسماعيلي التي انتهت بفوز الفريق البترولي.

وتم تعيين محمد إسماعيل مدير الكرة بمنصب المدير الفني الجديد للفريق.

إنبي أيمن الشريعي
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