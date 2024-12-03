انتهت في الدوري الإنجليزي - إبسويتش تاون (0)-(1) كريستال بالاس

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 21:28

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش تاون ضد ليفربول

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة إبسويتش تاون أمام كريستال بالاس في إطار الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب بورتمان رود.

ويحتل إبسويتش تاون المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط بفوزه في مباراة واحدة أمام توتنام والتعادل في 6 مواجهات وخسارة مثلهم.

أما كريستال بالاس فيحتل المركز الـ17 برصيد 9 نقاط، نفس رصيد إبسويتش تاون، وولفهرمبتون صاحب المركز الـ18.

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نهاية المباراة بفوز كريستال بالاس 1-0

ق 86.. القائم يحرم إيبسويتش تاون من التعادل

ق 80.. تسديدة قوية من سام مرسي ولكن كرته ذهبت بجوار القائم.

ق 59.. جووووول الهدف الأول لكريستال بالاس عن طريق ماتيتا بعد مرور رائع من مدافع إبسويتش ليضع الكرة من أعلى الحارس في الشباك.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0

ق 45..هيندرسون حارس كريستال بالاس ينقذ رأسية كلارك على خط المرمى ليحافظ على شباكه نظيفة.

ق 35.. إنقاذ رائع من جاكوب جريفز مدافع إبسويتش لتسديدة دانيل مونوز قبل أن تسكن الشباك ليحافظ على نتيجة التعادل السلبي.

ق 30.. إصابة دموية لـ دارا أوشيه واللاعب يخرج للعلاج.

ق 22.. أوشيه يتألق ويبعد عرضية كريسال بالاس الخطيرة إلى ركنية.

ق 21.. بطاقة صفراء لـ دارا أوشيه بعد تدخل قوي ضد لاعب كريستال بالاس وضربة حرة على حدود منطقة الجزاء

بداية المباراة

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