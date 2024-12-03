خبر في الجول – مران الأربعاء يحسم مصير أبو علي وداري من السفر إلى جنوب إفريقيا

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 20:36

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سيراميكا - وسام أبو علي

ينتظر الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري موقفه من التواجد ضمن القائمة المتجهة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم filgoal.com فإن مران غدا الأربعاء سيشهد حسم مارسيل كولر مدرب الأهلي موقف الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري في مران من التواجد ضمن قائمة مواجهة أورلاندو الجنوب إفريقي

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وانضم أشرف داري للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي طارته في كاحل القدم.

فيما تعافى وسام أبو علي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فلسطين ضد عمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

ويواصل الأهلي تحضيراته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا فاز الأهلي على استاد إبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 في استاد القاهرة.

وتضم مجموعة الأهلي أيضا شباب بلوزداد الجزائري الذي خسر في الجولة الأولى ضد أورلاندو 2-1.

موعد مباراة أورلاندو بايرتس ضد الأهلي:

وتقام مباراة أورلاندو بايرتس ضد الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر 2024.

وتنطلق المباراة في التمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.

الأهلي أشرف داري وسام أبو علي
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