مواجهة صلاح ضد سيتي للمرة الأخيرة؟ سلوت: ربما لن يتواجدوا الموسم المقبل في الدوري

تحدث أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول عن تصريح محمد صلاح لاعب الفريق عقب مباراة مانشستر سيتي الماضية أنها الأخيرة له على أنفيلد حتى الآن.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأربعاء المقبل.

وقال سلوت خلال مؤتمر صحفي: "صلاح قال إن مباراة مانشستر سيتي هي الأخيرة له ضده في أنفيلد؟ ربما هو يعرف المزيد عن الاتهامات الـ115 الموجهة إلى مانشستر سيتي بعدم التواجد في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، لكن أتوقع استمرار سيتي في الدوري الموسم القادم".

وأضاف "ما قلته للتو عن مانشستر سيتي هو مزحة وأكرر كانت مزحة، لأن من المحتمل أن يتصدر ذلك عناوين الأخبار".

وواصل: "الإجابة المملة هي نفسها دائما، هذا ليس المكان المناسب لي للحديث عن عقد صلاح".

ومدح صلاح قائلا: "ربما يوجد علينا خطر بنسبة قليلة بسبب الاعتماد أكثر من اللازم على صلاح في صناعة الأهداف، ولكن فقط لحقيقة أنه يستطيع فعل ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "من الممكن أن يتعرض لإصابة مثل الموسم الماضي لأنه إنسان، وبما أن فيديريكو كييزا واجه بداية صعبة في النادي بسبب الإصابات، فليس لدينا حقا بديل لصلاح".

ماذا قال صلاح؟

قال صلاح لشبكة سكاي سبورتس عقب مواجهة سيتي: "الجماهير كانت خلفنا منذ الدقيقة الأولى. أنا سعيد لأننا تمكنا من الفوز بالمباراة، وكنا نعلم أن مانشستر السيتي سيهاجمنا".

وأضاف "نحن نتدرب جيدا، إذا كانت لدي الكرة في أحد الجانبين يكون موجودا في الجانب الآخر في كل مرة أملك فيها الكرة، إذا كانت هناك فرصة ويمكنني أن أعطيها لك، سأفعل ذلك".

وأكمل "أجواء أنفيلد خاصة جدا، أستمتع بكل دقيقة هنا، أشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائما أن أسجل في أنفيلد ونفوز بالمباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "بصراحة أمور العقد في ذهني، حتى الآن هذه أخر مباراة ألعبها ضد مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة، أتمنى فقط الفوز بالدوري وثم سنرى ما سيحدث".

وبات صلاح بعبعا لجوارديولا إذ سجل ضده 12 هدفا ما جعله أكثر لاعب سجل ضد فرق دربها المدرب الإسباني.

وظل ليفربول في الصدارة برصيد 34 نقطة، فيما تراجع مانشستر سيتي للمركز الخامس برصيد 23 نقطة وبـ 4 هزائم متتالية.

موافقة صلاح

أوضح موقع ذا أثلتيك أن صلاح سيوافق على تجديد عقده مع ليفربول.

وأفاد الموقع أن الدولي المصري سيوافق على تجديد العقد لمدة موسم واحد فقط، وذلك لسياسة النادي في تجديد عقود اللاعبين المتقدمين سنيا.

وكشف الموقع أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 32 عاما يزداد غضبا من طريقة تعامل النادي مع المفاوضات.

وعبر صلاح من قبل في أكثر من مناسبة عن غضبه من النادي في أمر تجديد العقد ولمح كثيرا أنه سيرحل في نهاية الموسم الجاري.