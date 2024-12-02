قرعة كأس الاتحالد الإنجليزي - قمة مبكرة بين أرسنال ويونايتد.. وبداية سهلة أمام ليفربول

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 22:12

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد مع بن وايت - مانشستر يونايتد ضد أرسنال

أسفرت قرعة دور الـ 64 في كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة نارية بين أرسنال ومانشستر يونايتد.

بينما يلعب ليفربول ضد أكرينجتون ستانلي الذي ينافس في الدرجة الثالثة (ليج 1).

كذلك يلعب مانشستر سيتي ضد سالفورد، ويلعب تشيلسي أمام موركامب.

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مانشستر يونايتد هو حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على سيتي في النهائي، ويبدأ دفاعه بهذه المباراة، في الجولة التي ستبدأ يوم 11 يناير 2025.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

ساوثامبتون × سوانزي سيتي

أرسنال × مانشستر يونايتد

إكستر × أوكسفورد يونايتد

ليتون أورينت × دربي كاونتي

ريدينج × بيرنلي

أستون فيلا × وست هام يونايتد

نورويتش سيتي × برايتون

مانشستر سيتي × سالفورد.

ميلوول × داجنهام آند ريدبريدج

ليفربول × أكرينجتون ستانلي

بريستول سيتي × وولفرهامبتون

بريستون نورث إيند × تشارلتون أثلتيك

تشيلسي × موركامب

ميدلسبره × بلاكبيرن روفرز

بورنموث × وست بروميتش ألبيون

تاموورث × توتنام هوتسبر

مانسفيلد × ويجان

هال سيتي × دونكاستر

سندرلاند × ستوك سيتي

برينتفورد × بلايموث

ليستر سيتي × كوينز بارك رينجرز

كوفنتري × شيفيلد وينزداي

نيوكاسل يونايتد × بروملي

إيفرتون × بيتربورو

وايكومب × بورتسموث

برمنجهام × لينكولن

ليدز يونايتد × هاروجيت

نوتينجهام فورست × لوتون تاون

شيفيلد يونايتد × كارديف سيتي

إبسويتش تاون × بريستول روفرز

فولام × واتفورد

كريستال بالاس × ستوكبورت

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