استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(2) الزمالك.. نهاية الشوط الأول
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 19:25
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري.
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استراحة
ق 29: تسديدة قوية من موري توري وتصدي من محمد عواد.
ق 21: جووول ناصر منسي من رأسية بعد عرضية من عمر جابر.
ق 18: جووول ناصر منسي بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد وإنهاء رائع من منسي.
ق 10: تبديل اضطراري للمحلة بسبب الطرد بخروج إبراهيم حسن ودخول حميدو فاتاو.
ق 9: ناصر منسي يهدر فرصة أمام المرمى، وارتدت الكرة إلى أحمد عبد الرحيم وسدد خارج المرمى.
ق 3: الحكم يقرر طرد يحيى زكريا بعد تدخل قوي في وجه أحمد عبد الرحيم.
ق 1: العودة إلى غرفة الفيديو لشك في طرد يحيى زكريا لاعب غزل المحلة.
بداية المباراة
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