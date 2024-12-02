استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(2) الزمالك.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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استراحة

ق 29: تسديدة قوية من موري توري وتصدي من محمد عواد.

ق 21: جووول ناصر منسي من رأسية بعد عرضية من عمر جابر.

ق 18: جووول ناصر منسي بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد وإنهاء رائع من منسي.

ق 10: تبديل اضطراري للمحلة بسبب الطرد بخروج إبراهيم حسن ودخول حميدو فاتاو.

ق 9: ناصر منسي يهدر فرصة أمام المرمى، وارتدت الكرة إلى أحمد عبد الرحيم وسدد خارج المرمى.

ق 3: الحكم يقرر طرد يحيى زكريا بعد تدخل قوي في وجه أحمد عبد الرحيم.

ق 1: العودة إلى غرفة الفيديو لشك في طرد يحيى زكريا لاعب غزل المحلة.

بداية المباراة