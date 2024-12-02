مباشر في الدوري - المصري (1)-(0) بيراميدز.. جووول أول

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

المصري × بيراميدز

يستضيف المصري فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وجمع الفريقان 7 نقاط عقب مرور ثلاث جولات من الدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق54. جوووول أول للمصري عن طريق محمد الشامي برأسية بعد عرضية من محمد مخلوف.

ق47. محمود جاد يتألق ويتصدى لانفرام من فيستون ماييلي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. صلاح محسن يهدر انفراد بالمرمى.

ق12. رأسية خطيرة من سمير فكري تمر بجوار المرمى.

ق5 عرضية خطيرة من بيراميدز لكن تمر بسلام

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري بيراميدز
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