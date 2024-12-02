مباشر في الدوري - المصري (1)-(0) بيراميدز.. جووول أول

الضحية الأولى.. إنبي يعلن رحيل سيد ياسين وتعيين مدير الكرة كمدرب للفريق

مباشر الدوري المصري - بتروجت (0)-(2) فاركو.. الشوط الثاني

التشكيل - سمير فكري يشارك لأول مرة مع المصري.. والكرتي على دكة بدلاء بيراميدز

في الجول يكشف تفاصيل عودة إمام عاشور للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية

مصدر من الأهلي لـ في الجول: ندرس موقفنا من كأس الرابطة.. وموعد القرار

مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الأهلي لم يطلب تأجيل مباراة إنبي

مران الأهلي - عودة إمام عاشور.. وداري ينضم للتدريبات الجماعية وانتظام الشناوي

الكومي يرد على سبب تأخير عقوبات لجنة الانضباط.. ومستحقات إيهاب جلال