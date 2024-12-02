انتهت في الدوري - المصري (1)-(0) بيراميدز

الثنائية الثالثة وصدارة هدافي الدوري.. منسي يسجل لـ الزمالك في غزل المحلة

خبر في الجول – مكأفأة استثنائية من أبو علي للاعبي المصري بعد تصدر الدوري

مدرب المصري: من المبكر الحديث عن صدارة الدوري.. والفوز على بيراميدز بمجرد 3 نقاط

الشامي: لا يهمنا اسم الفرق التي نواجهها.. ونهدف للمنافسة على الدوري

استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(2) الزمالك.. نهاية الشوط الأول

تشكيل غزل المحلة – عبد الملك يدفع بثلاثي هجومي أمام الزمالك

تشكيل الزمالك - فتوح أساسي.. وتواجد أحمد عبد الرحيم للمباراة الثانية تواليا ضد المحلة

4×4 = صدارة.. المصري يكسر عقدة بيراميدز في الدوري برأس الشامي