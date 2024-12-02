انتهت في الدوري - المصري (1)-(0) بيراميدز
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 16:55
كتب : FilGoal
يستضيف المصري فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.
وجمع الفريقان 7 نقاط عقب مرور ثلاث جولات من الدوري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق70. تبديلان للمصري بدخول بابي بادجي ويوسف الجوهري بدلا من صلاح محسن وسمير فكري.
ق54. جوووول أول للمصري عن طريق محمد الشامي برأسية بعد عرضية من محمد مخلوف.
ق47. محمود جاد يتألق ويتصدى لانفرام من فيستون ماييلي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39. صلاح محسن يهدر انفراد بالمرمى.
ق12. رأسية خطيرة من سمير فكري تمر بجوار المرمى.
ق5 عرضية خطيرة من بيراميدز لكن تمر بسلام
انطلاق المباراة
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