مباشر الدوري المصري - بتروجت (0)-(2) فاركو.. الشوط الثاني

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 16:53

كتب : FilGoal

جابريل شيكودي - حامد حمدان - هادي رياض - بتروجت

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة بتروجت وفاركو في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز المقامة على ملعب بتروسبورت.

ويحتل بتروجت المركز الـ16 برصيد نقطتين، فيما يسبقه فاركو في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 40: جوووووول وليد علي والثاني

ق 23: جوووووول محمود جهاد والأول

انطلاق المباراة

بتروجت فاركو الدوري المصري
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