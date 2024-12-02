مباشر الدوري المصري - بتروجت (0)-(2) فاركو.. الشوط الثاني
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 - 16:53
كتب : FilGoal
نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة بتروجت وفاركو في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز المقامة على ملعب بتروسبورت.
ويحتل بتروجت المركز الـ16 برصيد نقطتين، فيما يسبقه فاركو في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.
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ق 40: جوووووول وليد علي والثاني
ق 23: جوووووول محمود جهاد والأول
انطلاق المباراة
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