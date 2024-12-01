انتهت في الدوري - إنبي (1)-(0) الإسماعيلي.. سموحة (0)-(0) الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتين في الدوري المصري، بين إنبي والإسماعيلي، وبين سموحة والجونة.

إنبي (0)-(0) الإسماعيلي

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ق 91 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق مروان حمدي مرت بجوار المرمى.

ق 86 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق علي الملواني تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق 81 مروان حمدي بدلا من هشام محمد

ق 73 تندري راندرياناريجاونا ومحمد سمير بدلا من محمد ناصر ورفيق كابو في صفوف إنبي

ق 72 علي الملواني ومحمد بيومي بدلا من حاتم سكر ومحمد حسن

ق 71: رضا السيد يتصدى لركلة جزاء أخرى من النبريص

ق 70: ضربة جزاء للإسماعيلي بعد لمسة يد.

ق 68 جووول أول بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح إنبي عن طريق شكشك لتسكن الشباك.

ق 65 عبد المنان المدثر بدلا من أحمد نادر حواش

ق 62 عماد حمدي يسدد ولكن رضا السيد يتصدى على اليسار

ق 60 ركلة جزاء للإسماعيلي بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 51 تصويبة قوية من يمين منطقة الجزاء لصالح إنبي عن طريق رفيق كابو تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق 46 محمد شريف بدلا من يوسف لبيب

استراحة

ق 45 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح إنبي عن طريق كالوشا تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

ق 36 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح إنبي عن طريق علي فوزي لكنها ارتطمت بالدفاع.

ق 27 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح إنبي عن طريق يوسف لبيب لكنها ارتطمت بالدفاع.

ق 10 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح الإسماعيلي عن طريق خالد النبريصي تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

سموحة (0)-(0) الجونة

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ق 92 تألق أخر من محمد علاء حارس بعد تسديدة قوية بالرأس من ميدو مصطفى ولكن تصدى لها محمد شعبان من على خط المرمى.

ق 90 تصدى رائع من محمد علاء حارس الجونة بعد تسديدة قوية بالرأس من حسام حسن ولكنة أخرج الكرة الى ركلة ركنية من الجهة اليمنى.

ق 89 شامسو كبير يسدد ولكن حارس سموحة يتصدى

ق 86 أحمد حامد شوشة بدلا من أحمد العش

ق 85 مصطفى البدري وأحمد خالد بدلا من عبد الكبير الوادي وأبو بكر ليادي

ق 82 تسديدة قوية من لاعب فريق سموحة إسلام جابر من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تصطدم بالقائم الأيمن وتشتت عن مناطق الخطورة.

ق 81 محمد سام بدلا من دوكو دودو في صفوف سموحة

ق 78 حسن ياسين وشامسو كبير بدلا من رضا صلاح وتايوو أوريبلاي

ق 72 محمد سعيد وشريف رضا بدلا من محمود صابر وصامويل أمادي في صفوف سموحة

ق 69 تسدبدة قوية من محمود صابر لاعب سموحة من خارج منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ق 62 تايوو أوريبلاي ومازن ياسر بدلا من فيفور أكيم وعلي الزاهدي في صفوف الجونة

ق 60 ركلة حرة من الجهة اليمنى لصالح سموحة في منتصف منطقة الجونة الدفاعي، عبد الكبير الوادي بعرضية نحة منطقة الجزاء وصلت الى ميدو مصطفى الذي سددها قوية برأسة ولكن مرت عالية فوق العارضة الى ركلة مرمى لصالح الجونة.

ق 50 عبد الجواد محمد لاعب سموحة سدد الكرة من الجهة اليسرى ولكن غير متقنة ومرت الى ركلة مرمى لصالح الجونة.

ق 46 كرة عرضية من الجهة اليمنى من أوجو صامويل لاعب الجونة الى داخل منطقة الجزاء وصلت الى فيفور أكيم الذي سددها قوية ولكن تصطدم بالعارضة العلوية.

استراحة

ق 45+1 صامويل أمادي أضاع كرة هدف بعد أن إنفرد بالمرمى ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل بعد تمريرة من محمود صابر من خارج منطقة الجزاء.

ق 44 تسديدة قوية من لاعب الجونة رضا صلاح من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ولكن تصدى رائع من الهاني سليمان وثم أخرج الكرة الى ركلة ركنية من الجهة الجهة اليمنى.

ق 42 تسديدة قوية من علي الزاهدي من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت عالية فوق العارضة الى ركلة مرمة لصالح سموجة.

ق 12 تسديدة قوية رائعة من حسام حسن لاعب سموحة من داخل منطقة الدزاء ولكن تصدى رائع من محمد علاء حارس فريق الجونة وأخرج الكرة الى ركلة ركنية من الجهة اليمنى.

ق 10 تسديدة قوية من محمود صابر لاعب سموحة من خارج منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ولكن غير متقنية مرت الى ركلة مرمى لصالح الجونة.

ق 8 كرة خطيرة من لاعب فريق الجونة أوجو صامويل بعد أن إنفرد بالمرمى ولكن خروج رائع من حارس فريق سموحة الهاني سليمان وتصدى للكرة ولكن وصلت الى أوجو صامويل مرة أخرى الذي حاول تمريرها الى علي الزاهدي ولكن الكرة طالت منة ومرت عن مناطق الخطورة.

بداية المباراة