مباشر الدوري الألماني - هايدينهايم (0)-(3) فرانكفورت.. مرموش يهدر فرصة الهاتريك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة هايدينهايم ضد فرانكفورت في الجولة 12 من الدوري الألماني.

ويحتل فرانكفورت المركز الثاني برصيد 23 نقطة من 11 مباراة وفي حال انتصر سيقلص الفارق لـ 4 نقاط.

ويبدأ مرموش اللقاء أساسيا في هجوم فرانكفورت.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

--

ق 66: مرموش يهدر فرصة الهاتريك بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم

ق 58: جووووول مرموش الثالث بعد انفراد وتوغل من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء

ق 49: جوووول فارس شايبي يسجل الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: تسديدة لمرموش لكن تمر بجوار القائم الأيسر

ق 23: جوووووول بينية أرضية لمرموش من داخل منطقة الجزاء يودعها مرموش في الشباك بتسديدة أرضية رائعة

ق 12: كيفين تراب حارس فرانكفورت يتألق ويتصدى لتسديدة ويبعدها لركنية

بداية اللقاء