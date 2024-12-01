انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) مانشستر سيتي.. فوز الريدز

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 18:00

كتب : FilGoal

هدف واحتفال كودي جاكبو - ليفربول - مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في ختام الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 84: خروج صلاح ومشاركة

ق 77: جوووول صلاح يسجل من ركلة جزاء

ق 76: ركلة جزااااء

ق 63: صلاح يتوغل ويسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجورا القائم

ق 55: صلاح يهدر انفرادا بغرابة بعد تمريرة خاطئة من برناردو سيلفا

ق 50: نونيز يتدخل في الوقت المناسب ويمنع تسديدة جاكبو تخرج لركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: تسديدة ضعيفة أرضية من ريكو لويس تمر بجوار القائم الأيمن لليفربول

ق 30: تصويبة قوية من أرنولد تمر بجوار القائم الأيمن لحارس سيتي

ق 18: الثااااني يضيع.. رأسية فان دايك تمر بجوار قائم سيتي

ق 12: جوووول عرضية أرضية من صلاح ولمسة من جاكبو تسكن الشباك

ق 11: القائم يمنع الهدف الأول لليفربول من رأسية فان دايك

ق 11: تصويبة صاروخية من سوبوسلاي تصدى لها أورتيجا بيده اليسرى.

ق 5: جاكبو يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويراوغ 2 مدافعين ويسدد كرة يبعدها الحارس أورتيجا لركنية.

بداية اللقاء

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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