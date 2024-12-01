انتهت الدوري الإسباني – ريال مدريد (2)-(0) خيتافي

الأحد، 01 ديسمبر 2024 - 16:44

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني.

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انتهت

ق 74: مبابي يهدر أمام المرمى الخالي بعد انفراد تام ثم راوغ حارس مرمى خيتافي لكن سدد خارج المرمى.

ق 50: الحكم يقرر بعدم وجود ركلة جزاء لريال مدريد.

ق 49: الحكم يعود إلى تقنية الفيديو لشك في ركلة جزاء لريال مدريد بعد تسديدة من مبابي لمست يد مدافع خيتافي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 38: جووووووووووووول كيليان مبابي بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء ترتطم في القائم وتسكن الشباك بعد تمريرة رائعة من بيلينجهام.

ق 30: جوووووووووووول جود بيلينجهام من نقطة الجزاء.

ق 26: ضربة جزاء لريال مدريد حصل عليها أنطونيو روديجير.

استحواذ لريال مدريد على الكرة دون إحداث خطورة.

انطلاق المباراة

ريال مدريد خيتافي الدوري الإسباني
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